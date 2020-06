Libre para amar...

Tras 10 años de trayectoria en los escenarios, hoy, a través de un video, el cantante Pablo Alborán admite que es homosexual.

"Hoy, quiero que mi grito se haga un poco más fuerte y tenga más valor y peso, estoy aquí para contar que soy homosexual, que no pasa nada, que la vida sigue igual.

"Necesito ser un poquito más feliz de lo que ya era. Mucha gente lo supone, lo sabe, o simplemente le da igual".

El malagueño compartió el video en su Instagram, donde cuenta con poco más de 5 millones de seguidores.

En el material también relata que nunca ha sentido discriminación por parte de su familia, amigos ni compañía discográfica.

"En mi casa, en mi familia, he sentido siempre la libertad de poder amar a quien he querido, de dedicarme a lo que he querido. Me he sentido arropado y acompañado a la hora de brincar a uno de mis sueños.

"En mi trabajo, entre mis amigos, mi compañía de discos Warner, jamás me sentí discriminado, he podido ser yo.

"Pero desgraciadamente hay mucha gente que no lo vive así y por eso hoy, sin miedo también, espero que esto y este mensaje le haga el camino más fácil a alguien, pero sobre todo, esto lo hago por mi".

Pablo Alborán se encuentra promoviendo "Con el Mismo Aire", a dueto con el colombiano Camilo.