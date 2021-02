Libre matamorense retenido en Chiapas

Solo quiero decir que no la estoy pasando nada bien, pero entre lo que cabe estoy bien de salud.



Agregó que debido a las investigaciones que se iniciaron en su caso, no puede hablar más del tema, sin embargo indicó que fue una experiencia no muy agradable.

En sus redes sociales también aclaró lo siguiente: "Solo para aclarar a varios medios que yo no dije SECUESTRO dije: RETUVIERON y tampoco use las palabras COMANDO ARMADO dije: gente armada y obvio estoy en otro estado (Vivo en la Riviera Maya) pero eso no quiere decir que no sucedieron las cosas el día 31".

"Se me prohibió publicar respecto al tema hasta nuevo aviso. Pero eso no quiere decir que tengo que aguantar las groserías de la gente, así que si quieres descargar tus frustraciones en facebook por favor que no sea aquí o me veré en la penosa necesidad de bloquearte, soy una persona con super buena vibra y no quiero desgastarme leyendo a gente mala leche".

Mientras tanto hasta el momento las autoridades federales no han dado a conocer información al respecto de la retención de este matamorense junto con nueve personas en el estado de Chiapas.