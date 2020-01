Libre bajo fianza de 50 md francés Salinas

McAllen, Tx.

Ayer viernes fue liberada bajo fianza Frances Salinas, ex directora ejecutiva interina del Departamento de Vivienda de La Joya, la cual pagó 50 mil dólares para poder acceder a este beneficio.

Salinas, de 52 años de edad, fue arrestada el 23 de diciembre en la ciudad de San Antonio, acusada de fraude electrónico y conspiración para cometer fraude electrónico.

La mujer deberá cumplir con una serie de requerimientos impuestos por la corte para mantener su libertad entre los que destacan informar a un oficial de servicios previo al juicio, buscar empleo, buscar tratamiento médico o psiquiátrico si se lo indica el oficial, abstenerse del uso de drogas o alcohol y someterse a pruebas de drogas, además de que se le asignó un custodio externo.

Debido a la naturaleza de los cargos en su contra, también se le prohibió abrir nuevas líneas de crédito o cuentas bancarias sin el permiso del oficial de servicios previos al juicio.

La hija del ex alcalde de La Joya, José "Fito" Salinas y la actual comisionada de La Joya, Mary Salinas, fue arrestada después de que el FBI se enteró de un supuesto plan de soborno entre ella y Sylvia Garcés Valdez, una ex empleada de relaciones públicas de la ciudad y ex vicepresidente de la junta de comisionados de la Autoridad de Vivienda de La Joya.

Autoridades destacan que Salinas ayudó a Garcés Valdez a obtener un contrato para un puesto de relaciones públicas en la ciudad y a cambio, Garcés acordó pagarle a Salinas parte del dinero que debía recibir a través del contrato. En breve el caso será transferido al Distrito Sur de Texas en McAllen.