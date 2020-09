Libran virus

Ciudad de México.- Dwayne Johnson, mejor conocido como “La Roca”, reveló que él y su familia resultaron positivos al virus Covid-19.

En un mensaje vía Instagram, el actor contó que su esposa, Lauren, y sus hijas también se contagiaron.

“Esta ha sido una de las cosas más retadoras y difíciles que hemos tenido que enfrentar como familia, y para mí también, y vaya que he tenido varios deberes en el pasado, me han noqueado y me han dado una buena paliza.

“Dar positivo a Covid-19 es mucho más complicado que recuperarse de alguna desagradable herida o que se te rompa un hueso, que me ha pasado más de unas pocas veces”, dijo la estrella.

“Estamos en la recta final, del otro lado, ya no somos contagiosos y, gracias a Dios, estamos saludables. Hemos salido de la Covid-19 más fuertes y con más salud”, agregó.

Explicó que todos en su casa han sido muy disciplinados con las medidas de higiene y sanidad para evitar los contagios, sin embargo, lo obtuvieron por tener contacto con una familia de amigos que, sin saberlo, también estaba contagiada.