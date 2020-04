Libran guerra contra un enemigo invisible

McAllen, Texas

Los extranjeros legales e ilegales que se encuentran en Estados Unidos por fin alzaron la voz, ahora que están al frente de una guerra contra un enemigo invisible que amenaza con acabar contra la especie humana si no encuentran a tiempo una cura que haga retroceder y desaparecer a ese ente que no conoce fronteras.

Médicos, enfermeras, taxistas, repartidores de comida, comerciantes, entre otros trabajadores esenciales durante la pandemia aparecen en un video recitando los poderosos versos de un poema escrito como tributo a los inmigrantes que están al frente de la batalla contra el coronavirus.

"Y finalmente sucedió, esa cosa a la que tenían miedo, algo que ha venido del extranjero y tomó sus trabajos, hizo inseguro caminar por las calles, los mantuvo atrapados en sus casas", refieren las primeras líneas traducidas al español.

Se trata del poema "You Clap For Me Now" (Ahora me aplaudes) de Darren James Smith, un escritor e ilustrador de libros infantiles de Inglaterra, quien en colaboración con la directora creativa de Bridge Studios, Sachini Imbuldeniya, grabaron un video que se ha hecho viral en las redes sociales con casi 7 millones de reproducciones en su primer día de publicación en Twitter.

"Un poema para recordarnos a todos que una gran cantidad de trabajadores clave son de familias negras y de minorías étnicas", escribió Sachimi en su cuenta de Instagram donde publicó el video.

En el video inmigrantes de diversas razas y distinto origen leen las líneas del poema que retoma toda la retórica de odio en contra de la inmigración para contrastarla con la emergencia del coronavirus.

Aunque el video y poema se basan en el entorno que viven los inmigrantes de Inglaterra con el movimiento del "Brexit", la esencia del mensaje es global.

La bondad vs. el racismo

El título del poema es en referencia a los aplausos públicos que durante los últimos dos jueves por la noche han llevado a cabo los ingleses al pararse en las puertas y ventanas de sus casas para agradecer a los trabajadores que desafían a la pandemia por el bien común.

"A pesar de enfrentar vergonzosas historias de racismo y hostilidad, los inmigrantes a nivel mundial están demostrando bondad y solidaridad al brindar servicio y ayuda esencial a sus naciones", indicó Sachimi, quien es inmigrante en Inglaterra procedente de Sri Lanka.

Sachimi señaló que "You Clap For Me Now" es un llamado a todo el mundo para cuando salgan del encierro recordar a aquellos que los ayudaron.

"Debemos asegurarnos de que nunca volveremos a una época en la que ignoremos, lastimemos o faltemos al respeto a las personas debido a su religión, profesión o el color de su piel", agregó.

A continuación el poema completo

Ahora me aplaudes

"Y finalmente sucedió, esa cosa a la que tenían miedo, algo que ha venido del extranjero y tomó sus trabajos, hizo inseguro caminar por las calles, los mantuvo atrapados en sus casas.

"Una enfermedad sucia, tu orgullosa nación, desaparecida. Pero no yo. Ni yo. Ni yo. Ni yo. No, ahora me aplaudes.

"Me animas mientras trabajo duro, trayendo comida a tu familia, trayendo comida de tu suelo.

"Apoyando tus hospitales, no es un invasor extranjero. Chofer repartidor. Profesor. Salvavidas.

"No digas ´vete a casa´. No digas ´no aquí´. Ya sabes cómo se siente que el hogar sea una prisión, ya sabes cómo se siente vivir con miedo.

"Y ahora me aplaudes, todo ese amor que traen, pero no olviden cuando ya no esté tranquilo, no olviden cuando ya no puedan escuchar a los pájaros cantar, o ver aguas claras, que crucé por ti, para llenar vidas de paz y también traer paz a tu vida.

"Vengan todas ustedes las Gretas, ustedes las Malalas, ustedes los inmigrantes, vean lo que hemos aprendido.

"Solo toma la cosa más pequeña, para cambiar el mundo".