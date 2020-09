Libran Estados el semáforo rojo

Ciudad de México.

Por primera vez, ningún estado de la República estará en semáforo rojo por Covid-19, ocho entidades se mantienen en color amarillo y 24 en naranja, es decir, en riesgo alto.

Ricardo Cortés Alcalá, director de Promoción de la Salud informó que Campeche, Chiapas, Chihuahua, Morelos, Sonora, Tamaulipas y Tlaxcala se encuentran en semáforo epidemiológico amarillo.

En la última actualización, Colima era la única entidad federativa en riesgo máximo, sin embargo, a partir del 14 de septiembre pasará a color naranja al igual que Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Ciudad de México, Coahuila, Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.

"No hay ningún estado en riesgo máximo, era Colima, y ahora ya no está en máximo riesgo, sino en riesgo alto, vemos que el país está pintado de naranja, algunos estados, específicamente Tabasco, Oaxaca, Guerrero y Veracruz que llegaron a 16 puntos, tuvieron un incremento en el riesgo, en los indicadores del semáforo, nos da gusto saber que el semáforo es sensible para detectar movimientos en el riesgo epidémico, en esta actualización suben a riesgo naranja, pero en el límite", dijo.

Morelos y Quintana Roo fueron los dos estados que disminuyeron el nivel de riesgo de transmisión por Covid-19, al pasar de semáforo naranja a amarillo.

En riesgo medio tenemos a Sonora, Chihuahua, Tamaulipas, Campeche, Quintana Roo, Chiapas, Tlaxcala y Morelos, están en color amarillo.