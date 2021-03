Libran Covid grave, pero no las secuelas

En el País, los pacientes que sufrieron Covid-19 grave, atravesaron por estado crítico y fueron dados de alta, carecen de seguimiento y atención, y la mayoría presenta síndrome postcovid, alertaron expertos.

Aunque la mayoría padece secuelas, las áreas de rehabilitación están cerradas y el personal especializado es insuficiente, alertan.

José Elizalde, jefe de Neumología del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición advirtió que los pacientes son dados de alta con recetas y medidas muy generales, y algunos con oxígeno, pero no se les programan consultas de seguimiento.

"No se les dice: ´Regrese en una semana, en un mes o en tres meses´. No pueden regresar a ningún lado porque no hay quién los atienda", lamentó.

Indicó que la falta de cabida de servicios de atención postcovid sucede en sistemas de salud débiles como el mexicano y, a mediano y a largo plazo, esto será más costoso.

NO HAY CAPACIDAD

"No hay un buen seguimiento hasta ahora para los pacientes que se van de alta en los hospitales y que salvaron la vida. Muchos de éstos no se están siguiendo porque no hay capacidad. ¿Quién los sigue, con qué recursos y en dónde?, si todas las camas y la gente está enfocada en los casos activos de la epidemia", advirtió el experto.

Al ser dados de alta, los pacientes que pasaron por situación crítica y padecen dicho síndrome reportan falta de fuerza en extremidades y de aire, fatiga, dolor, alteraciones en el movimiento y en la concentración, así como ansiedad.