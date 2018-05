¡LIBRAN LA BÁSCULA!

Ciudad de México

No es la pelea que esperaban los aficionados, pero, después de todo, Gennady "GGG" Golovkin sólo pudo elegir a Vanes Martirosyan como nuevo contrincante dos semanas antes de la famosa fecha boxística del "Cinco de Mayo".

Golovkin expone hoy ante el armenio los cetros Medianos del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y Federación Internacional de Boxeo (FIB) en el StubHub Center de Carson, California.

La pelea esperada era la del kazajo contra el mexicano Saúl Álvarez, pero en la T-Mobile Arena de Las Vegas, misma que fue cancelada por el positivo a clembuterol que arrojó "El Canelo" en dos exámenes antidopaje.

"´El Canelo´ no pudo pelear, y, bueno, yo estoy aquí para pelear el 5 de mayo. Estaré activo y es lo importante, seguir activo, no es mi culpa que no se haya hecho la pelea. Estamos concentrados en Vanes, y creo que es un rival más complicado de lo que muchos pueden pensar", dijo el kazajo, que cumplió 36 años en marzo.

Golovkin (37-0-1, 33 KO´s), quien dio ayer 160 libras en la báscula -límite de los Medianos-, no quiere confiarse ante Vanes, exmonarca que dio 159.6 libras y quien no pelea desde mayo de 2016 cuando perdió contra Erislandy Lara.

"No tengo presión, quiero ser campeón y aprovecharé la oportunidad. Mucho tiempo esperé una pelea así y ahora se da, tenemos un plan, estrategia y lo ejecutaremos", dijo Vanes (36-3-1, 21 KO´s).

De ganar, Golovkin enfrentaría, ahora sí, por segunda ocasión al mexicano Álvarez, el 15 de septiembre.