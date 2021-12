Libra ´plaga´ de langosta el sector rural en Reynosa

En el sector rural de la ciudad de Reynosa no se ha registrado hasta el momento ninguna plaga de langosta aún cuando trascendió que podría haber llegado una oleada a San Fernando.

Hasta el momento no hay plaga de langostas en el campo de Reynosa, dicen agricultores.

Se tiene conocimiento de que ya el gobierno de Tamaulipas está analizando la situación para en un momento dado tomar las medidas necesarias para atacar el problema.

Mientras tanto, podemos decir con claridad, que aquí no ha llegado ninguna plaga de tal naturaleza y si llegara pues al menos al campo no le generaría problema porque no hay siembras.

Está apenas por iniciar el ciclo agrícola de temprano donde se sembrará maíz y sorgo, principalmente.

"No quisiéramos que llegara aquí la referida plaga porque entonces sí que afectarían las pastas, que son el alimento natural del ganado bovino principalmente", indicó.

Los compañeros propietarios rurales, en estos momentos están ultimando detalles con arrancar el ciclo agrícola y también con el deseo de lograr una buena siembra de temprano.