Libra Collado proceso por defraudación fiscal

CIUDAD DE MÉXICO

Juan Carlos Ramírez Benítez, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, consideró que la Fiscalía General de la República no ofreció los datos de prueba mínimos para iniciarle el procedimiento penal al abogado. "Determinaron que no era procedente vincular a proceso, al considerar que no había los elementos suficientes para considerar que había la omisión de un impuesto", dijo Javier López, abogado de Collado, al salir del recinto judicial. "Presentamos dictámenes periciales y confrontamos las desahogadas por la Fiscalía... siempre cabe la posibilidad de que en las cuestiones contables pueda existir un error y desde luego el licenciado estará abierto a que si en algún momento hubo algún error, se pueda corregir".

Según López, las pruebas presentadas por la Fiscalía no fueron suficientes para acreditar que los depósitos bancarios de Collado en 2015 eran ingresos acumulables y por los que debía pagar impuestos. Previo a la diligencia, el litigante había dicho que de ser necesario ofrecerían a Hacienda un arreglo para pagar cualquier posible contribución omitida, sin embargo, la imputación la libraron por falta de elementos y no porque haya logrado un acuerdo con el fisco. Autoridades judiciales informaron por separado que el juez Ramírez Benítez dejó a salvo el derecho de la FGR a reiniciar de nueva cuenta esta investigación, por lo que eventualmente el Ministerio Público Federal podría imputar de nueva cuenta el mismo asunto. La audiencia concluida esta mañana es hasta ahora la más larga que se ha registrado en el sistema oral adversarial, al menos en asuntos de alto perfil. Aunque tuvo sus retrasos y algunos de sus recesos fueron más largos de lo previsto, la diligencia a puerta cerrada inició formalmente ayer viernes a las 10:00 horas y concluyó este sábado a la 8:30 horas.

Este es el primer fallo adverso que recibe la FGR en los asuntos que ha presentado ante los tribunales contra quien fuera el abogado del ex Presidente Carlos Salinas. De las tres imputaciones que ha presentado, la Fiscalía ha logrado procesarlo en dos -en una de ellas el juez reclasificó el delito- y Collado libró una. Collado fue detenido el 9 de julio de 2019 en la Ciudad de México e internado en el Reclusorio Norte. Uno de sus procesos es por lavado de dinero y delincuencia organizada -este último un delito que contempla la prisión preventiva de oficio-, por la supuesta simulación de la compra del edificio de la Caja Libertad en Querétaro, operación por la que habría recibido 24 millones de pesos.

Otro de sus procesos, iniciado apenas esta semana, es por el delito de fraude específico y está relacionado con las supuestas maniobras legales para auto denunciarse en la FGR y archivar una investigación que le permitió reclamar el descongelamiento de 76.5 millones de euros que tiene depositados en Andorra.