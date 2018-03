Libra César Duarte cargos en su contra

La Procuraduría General de la República archivó la averiguación previa que llevaba a cabo contrapor lavado de dinero, delito bancario y defraudación fiscal, al estimar que no existen indicios probatorios en su contra.



La Unidad Especializada en Análisis Financiero (UEAF) de la PGR determinó que durante su indagatoria no encontró elementos que acrediten que el ex Gobernador adquirió el 15 por ciento de las acciones del Banco Progreso Chihuahua, por un monto de 65 millones de pesos.



El órgano investigador notificó ayer su determinación al activista Jaime García Chávez, quien originalmente había presentado la denuncia el 26 de septiembre de 2014 contra Duarte ante la PGR.



Según la notificación, la UEAF le dio un plazo de 15 días hábiles al denunciante para presentar su inconformidad por la decisión del Ministerio Público. De no proceder, García Chávez tendrá la posibilidad de recurrir al amparo.



Esta investigación era la más importante que llevaba a cabo la PGR contra el ex gobernador de Chihuahua, ya que a nivel federal sólo había otras dos indagatorias en la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales.



En relación a estas últimas, uno de los expedientes continua en trámite y en otro ya se libró una orden de aprehensión contra Duarte por peculado electoral de 14 millones 609 mil 583 pesos, suma que habría sido desviada al PRI en las elecciones federales de 2015.



En la averiguación previa PGR/UEAF/001/2014-09, en la que ahora ha sido acordado el no ejercicio de la acción penal, también estaba acusado Jaime Herrera Corral, secretario de Hacienda en la administración de Duarte y hoy testigo colaborador de la Fiscalía de Chihuahua.



La acusación refería que Duarte utilizó recursos del erario para tener una participación del 15 por ciento de las acciones del Banco Progreso Chihuahua, por un monto de 65 millones de pesos.



Este banco fue constituido con la fusión de Unión de Crédito Progreso, Akala, Financiera Popular y Única Casa de Cambio, la cual fue autorizada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.



El hoy gobernador Javier Corral se sumó a la denuncia junto con algunos legisladores del los partidos de la Revolución Democrática y del Trabajo.



El hoy Mandatario, siendo senador, agregó a la denuncia otros hechos como el supuesto depósito de 834 millones de pesos del erario al Banco Progreso Chihuahua, a cambio de rendimientos del 3.95 por ciento, en contraste con el 6.7 por ciento que ofrecía en su publicidad.



César Duarte se encuentra en Estados Unidos, donde ha tramitado el asilo político. A la fecha, se han librado 12 órdenes de aprehensión en su contra, 11 de ellas obtenidas por delitos del fuero común como peculado y una federal, la ya mencionada de la FEPADE.



De los 12 mandatos de captura, la PGR ha tramitado 8 solicitudes de detención provisional con fines de extradición.



A la fecha, no se ha iniciado un juicio de extradición contra el chihuahuense.