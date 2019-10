Liberaron a 27 por detalle técnico: PGJ

Cd. de México.- La Procuraduría General de Justicia (PGJ) aseguró que debido a inconsistencias en el informe policial homologado del operativo contra La Unión Tepito fue que 27 de los 32 detenidos quedaron en libertad.

"Hubo un asunto ahí en el informe policial homologado, pero nunca hubo una mala detención. (Fallaron) detalles del informe. Desde luego que no (se fabricaron culpables)"; comentó la Procuradora Ernestina Godoy Ramos este viernes, tras reunión con el Gabinete de Seguridad.

"Fue un asunto de detalle del informe policial homologado, pero de veras es un detalle técnico que me parece que el Juez debió haber hecho otra ponderación".

Los detenidos, 27 hombres y 5 mujeres, fueron llevados al Reclusorio Sur por la Fiscalía General de Justicia (FGJ) tras ser detenidos el martes pasado en las inmediaciones de Peralvillo 33.

En el inmueble fueron decomisadas drogas, dinero, vehículos y armamento, sin embargo un Juez Federal encontró que 27 de las personas aseguradas no estaban involucradas en las actividades ilícitas.

Esto después que en las audiencias iniciales de los imputados, la defensa presentó como prueba un video en el que en realidad se encontraban en un fiesta organizada en el número 25 de Peralvillo.

"El Juez determinó, con base en el Código Penal Acusatorio, que no había elementos para el procedimiento que se llevó a cabo para vincularlos, pero sí estaban dentro del lugar, a la orden de la flagrancia", comentó Ulises Lara López, vocero de la PGJ, esta tarde en conferencia.

"Si aquí hubo inconsistencias tuvo que ver con tiempo, modo y lugar que estaban en el informe respecto a lo que presentó el señor del video. De verdad no es algo grave, no hubo tortura, no hubo violencia... pero hubo inconsistencias en el tiempo, modo y lugar".

"Eso es lo que observó el Juez, no fue otra cosa. El informe no correspondía a lo dicho, lo que estaba escrito con lo que estaba presentando la defensa y eso fue lo que valoró".

Mientras que al resto de los presuntos integrantes del grupo criminal les fue dictada la prisión preventiva oficiosa por delitos contra la salud y portación de armas; el próximo martes determinarán si son vinculados a proceso.

En tanto, la Procuraduría de Justicia capitalina inició el proceso de extinción de dominio para los inmuebles asegurados con el objetivo de desmantelar la infraestructura con la que operaba Óscar Flores "El Lunares", quien no fue aprehendido durante el operativo.