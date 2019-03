Liberarán a migrantes. Serán soltados sin control en calles de McAllen

Edinburg, Tx.- Advierte la Patrulla Fronteriza que podrían comenzar a liberar inmigrantes ilegales a las calles, en McAllen y Brownsville, luego de que sus recursos resultan insuficientes, al verse rebasados por la oleada de indocumentados ingresando a los Estados Unidos.

Lo anterior fue señalado ayer miércoles por Rodolfo Karisch, jefe de la Patrulla Fronteriza del Sector del Valle del Río Grande, pocas horas después de que el comisionado de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos, Kevin McAleenan dijo que la agencia había alcanzado un "punto de ruptura" y que "se enfrenta a una crisis humanitaria sin precedentes" en la frontera suroeste, durante su visita a El Paso.

Al igual que el sector de El Paso, los agentes de la Patrulla Fronteriza en el sector del Valle del Río Grande están capturando un número sin precedentes de migrantes por día.

Los agentes en el Valle del Río Grande han detenido a 130 mil inmigrantes desde el comienzo del año y Karisch proyectó que su sector "fácilmente" verá 260 mil detenciones para el final del año. Esto es casi el doble de las 162 mil aprehensiones del año pasado.

Tan solo el martes, los agentes del sector de RGV detuvieron a más de 1,750 migrantes, dijo Karisch, una de las mayores detenciones realizadas en un solo día desde mediados de 2014, cuando CBP comenzó a registrar esta información local.

La semana pasada, la Patrulla Fronteriza comenzó a liberar a los migrantes que buscaban asilo detenidos en el Valle sin procesarlos, porque los funcionarios de CBP dijeron que sus instalaciones estaban al máximo de su capacidad.

Quienes están en contra de la política de "detener y soltar", siguen cuestionando esta práctica y se preguntan por qué las autoridades federales tienen que llegar a este punto y no echan mano de recursos legales, como la deportación expedita de quienes ingresan ilegalmente al país, aunque sea para pedir asilo, pues las mismas autoridades han destacado que el asilo se pide en un puerto de entrada, no ingresando ilegalmente a la unión americana, lo que les da pie para actuar conforme a la ley, aunque no les guste a todos, destacando que las mismas autoridades están dando pie a la situación que están viviendo actualmente en la frontera.

TOPE. Instalaciones de la Aduana están al máximo de su capacidad.

LLEGAN. Familias completas de migrantes sin documentos caminan rumbo a McAllen.