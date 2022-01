Liberará Martino jugadores según resultado en el TRI

Martino recordó que ese fue parte del acuerdo que hubo con Monterrey, club que el 5 de febrero ya debuta en el Mundial de Clubes Emiratos Árabes Unidos 2021.

De no darse un buen resultado, que no aclaró si sería una victoria o no perder, los cinco Rayados tendrán que quedarse para el partido del miércoles ante Panamá en el Estadio Azteca.

"Los cinco jugadores están afectados (concentrados) a Selección hasta el último día. Después, las circunstancias que puedan suceder después del partido de mañana las veremos", dijo Martino en videoconferencia.

"Pero, nada de lo que hablamos con la gente del Monterrey tiene alguna posibilidad en lo previo; todo lo que pueda surgir va a ser en lo que pueda suceder en el partido de mañana".

México se enfrenta este domingo a Costa Rica a las 17:00 horas en el Estadio Azteca.