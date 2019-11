Liberan jueces a 51 plagiarios

Cuernavaca, Mor.

El gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo abrió un frente acusatorio contra el Tribunal Superior de Justicia de Morelos y afirmó que 51 personas procesadas por el delito de secuestro fueron liberados por jueces del Poder Judicial en el estado.

"Hay jueces que se han dejado manejar por la delincuencia organizada y eso lo tenemos que limpiar. Como se los dije a los diputados y alcaldes, hay que hablar y a esos (jueces) se les está investigando porque no puede suceder. Imagínate están los 51, nosotros nos amparamos y ahora no sabemos dónde están para detenerlos; desaparecidos, escondidos y es muy lamentable", dijo el gobernador previo al desfile por el aniversario de la Revolución Mexicana.

Blanco Bravo aludió de manera indirecta el secuestro del exrector de la UAEM, Alejandro Vera Jiménez y su esposa, perpetrado la noche del miércoles de la semana pasada, y afirmó que la publicidad del caso impidió a los jueces dejar en libertad a los presuntos responsables.

"Ahorita porque se hizo muy público esto (secuestro de Vera) porque si no créeme que por ahí también los dejan en libertad, pero bueno es lamentable lo que pasa con los jueces y no nada más es con los secuestradores, sino también con el crimen organizado. Como se los he comentado el almirante (Comisionado Estatal de Seguridad), la Policía los agarra y al final de cuentas a tres o cuatro días los dejan libres", afirmó el gobernador.

Además sostuvo que procederán contra los jueces bajo sospecha de incurrir en anomalías en los procesos contra secuestradores y personas vinculadas a proceso por delincuencia organizada. "Vamos a tratar de proceder porque creo que no se está trabajando en conjunto en este sistema", aseguró.

Por su parte, el delegado federal, Hugo Éric Flores Cervantes, confirmó que algunos jueces están sujetos a una investigación en la Fiscalía Anticorrupción porque presuntamente dejaron en libertad a secuestradores.

Sin mayores detalles dijo que los jueces cometieron algunas irregularidades en su actuación, pero subrayó necesaria la colaboración de los tres Poderes del Estado, porque los elementos policiacos exponen su vida para detener a los presuntos criminales, pero quedan en libertad por errores.

"Nos interesa que el Poder Judicial pueda corresponsabilizarse de esta tarea porque hay investigaciones contra jueces ante la Fiscalía Anticorrupción", expresó Flores Cervantes.

Por otra parte, el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo pidió a los morelenses tener cuidado en las carreteras "porque andan secuestrando" y los instó a protegerse entre ellos, luego de trascender el modus operandi de la banda que privó de la libertad al exrector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Alejandro Vera, y su esposa María Elena Ávila.

"Provocaron una ponchadura y cuando se bajaron a ver ahí los agarraron, le digo a la gente que tenga mucho cuidado porque a eso se están dedicando, es gente muy viva muy abusiva y espera cualquier momento. Son gente del Estado de México que viene a Morelos, luego se va a Chalco y a la Ciudad de México", dijo.

Pero el mandatario poco habló sobre algún operativo en coordinación con la Policía Federal para reforzar la vigilancia a fin de inhibir este tipo de delitos. Lo hemos planteado, adelantó, vamos a seguir trabajando en armonía con el gobierno federal.