Liberan autopista Saltillo-Torreón tras bloqueo por basurero

General Cepeda, Coahuila.

La detención de José Villarreal, quien lideraba esta tarde el bloqueo a la autopista Saltillo-Torreón, desencadenó una acción policíaca de unos 40 uniformados que liberaron el paso de automóviles, tráileres y autobuses.

Entre reclamos de los manifestantes de General Cepeda, empujones y gritos, algunos policías subieron al volante de vehículos que bloqueaban la carretera y cerca de las 16:00 horas los retiraron, mientras otros uniformados animaban a los conductores a avanzar a alta velocidad para que los inconformes no volvieran a bloquear la vía.



Un comandante de Fuerza Coahuila pidió que liberaran el bloqueo para permitir el paso de vehículos varados a lo largo de varios kilómetros, pero los manifestantes gritaron que no.



José Villarreal dijo que si eran policías estatales no había nada que tratar con ellos, pero ante su negativa, lo tomaron de los brazos y lo esposaron con las manos a la espalda mientras lo llevaban hacia una patrulla, que arrancó hacia Saltillo de inmediato.



Aunque los manifestantes reclamaron con empujones y gritos, ninguno se enfrentó a los policías, algunos de ellos con equipo antimotines que habían llegado en grupos pequeños en la última hora.



El primer carril en ser liberado fue el sentido Saltillo-Torreón, donde los tráileres comenzaron a pasar tan rápido como podían acelerar, ante la mirada de los manifestantes que a pocos metros, junto a la carretera, los veían pasar.



Para el carril de Torreón hacia Saltillo, los manifestantes empujaban hacia la carretera una camioneta, mientras los policías empujaban en sentido contrario, hasta que dejaron de oponer resistencia y el vehículo se estrelló en la pared de un puente, lo que liberó uno de los dos carriles, por donde comenzaron a pasar los tráileres.



El bloqueo en la carretera libre Saltillo-Torreón comenzó cerca de las 11:00 horas por parte de unos 100 integrantes de la agrupación Pueblos Unidos de General Cepeda, quienes buscaban con la acción cancelar la operación del basurero de residuos industriales en el ejido Noria de la Sabina.



Ante los pocos vehículos que bloqueaban en ese sitio, cerca de las 12:45 movieron el bloqueo a la autopista Saltillo-Torreón a unos 32 kilómetros de Saltillo, donde afectaron a centenares de vehículos.



Luego de liberar la vía, policías y representantes del Gobierno del Estado comenzaron a dialogar con los ejidatarios, quienes permanecían junto a la carretera.