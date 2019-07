Liberan a migrantes, pero sin fecha de comparecencia

Donna, TX. - Legisladores que visitaron durante la semana el centro de detención ubicado en Donna, Texas, advirtieron que muchos migrantes que están siendo procesados son dados de alta sin información completa sobre sus próximas audiencias en los tribunales de inmigración, y eso podría evitar que se presenten ante el tribunal.

Específicamente, los migrantes están siendo liberados de los centros de detención con documentos de Aviso de comparecencia del Departamento de Seguridad Nacional de los E.U. que no mencionan la fecha, el lugar y la hora de sus próximas audiencias judiciales, dicen los legisladores.

La falta de la información adecuada puede desencadenar una serie de problemas, incluidos los migrantes que no se presentan a su audiencia obligatoria, lo que podría llevar a un juez a ordenar su deportación inmediata. También lleva a una pérdida de tiempo en los tribunales federales de inmigración, que actualmente están atrasados en 1 millón de casos en todo el país.

"La gran mayoría de los documentos de Aviso de comparecencia que reciben no tienen fechas, por lo que es muy difícil para estos inmigrantes saber, para estas personas, para estas familias, saber cuándo se supone que deben aparecer" en tribunal, la representante estatal de Texas, Gina Hinojosa, demócrata de Austin, dijo el jueves después de que ella y otros 10 legisladores del Caucus Legislativo mexicano-estadounidense recorrieron las instalaciones de Donna Holding.

A los migrantes acusados de entrada ilegal en los Estados Unidos y liberados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos se les entregan documentos que les permiten permanecer en el país hasta sus procedimientos de adjudicación diferida.

A cambio, los migrantes prometen aparecer en la corte de inmigración. Si no comparecen, lo más probable es que un juez federal de inmigración emita una orden de deportación inmediata para que sean retirados del país.

Pero los legisladores dijeron al Informe Fronterizo que si no se presentan porque no sabían cuándo y dónde acudir a su audiencia en la corte, entonces eso no es justo y el sistema debe ser arreglado.

"Podrían ser condenados porque no se presentaron y ahora se convierte en un proceso horrible para esa persona", dijo el representante del estado de Texas Armando Martínez, demócrata de Weslaco. "Queremos asegurarnos de que eso no suceda. Que las personas tienen el debido proceso; que se les da una fecha y una hora para aparecer ".