Liberan a 2 detenidos por agresión en CU

"Tras las indagatorias efectuadas por la Fiscalía de Investigación en Agencias de Atención Especializada, para determinar la situación jurídica de los hombres de 27 y 33 años, éstos fueron puestos en libertad para continuar con las investigaciones del caso", se lee en un comunicado de la dependencia capitalina.

"La representación social adoptó la determinación toda vez que en su detención no hubo flagrancia ni se tuvo acusación alguna en su contra".



Ayer el Secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete, informó que la División de Inteligencia de la PF ubicó a dos presuntos porros que habían sido captados en distintas imágenes durante la agresión y que fueron puestos a disposición de la Procuraduría capitalina.



Éstos fueron identificados como Erik "N", alias El Lucas, de 33 años y ex alumno del CCH Azcapotzalco, y Joel "N", alias "El Carter", de 27 años, ex alumno del CCH Azcapotzalco y actual estudiante de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón.



La PGJ agregó que en los videos que forman parte de la investigación no se observa ninguna agresión a manifestantes por parte de los presentados, e incluso uno de ellos no aparece en las imágenes, por lo que fueron liberados.