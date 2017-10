Libera Fonden recursos para la zona conurbada

Altamira, Tam.

La Secretaría de Gobernación emitió este jueves la declaratoria de emergencia por inundaciones en el municipio de Altamira, solicitada por el Gobierno del Estado de Tamaulipas para acceder a los recursos del Fondo Nacional para Desastres Naturales, con los que se llevarán a cabo acciones de reparación y entrega de enseres domésticos a las familias que perdieron parte de su patrimonio tras la contingencia.

El gobernador Francisco García Cabeza de Vaca agradeció la inmediata respuesta recibida por parte de la autoridad federal a escasas horas de presentarse la solicitud formal de declaratoria para una decena de asentamientos en el sur del estado.

“La idea es que baje ese recurso para, de alguna manera, subsanar un poquito de lo mucho que perdieron, por ello se hizo ya la petición formal para poder ser acreedores al Fonden”, dio a conocer el titular del Ejecutivo Estatal, al realizar un recorrido por las colonias y fraccionamientos afectados por inundaciones el pasado 1 de octubre.

De forma paralela, el Sistema DIF Tamaulipas y dependencias estatales intervienen en las zonas afectadas con refugios temporales, comedores comunitarios, entrega de apoyos diversos, atención médica y construcción de infraestructura hidráulica emergente en los sectores donde recurrentemente se presentan inundaciones.

Por otra parte, el gobernador García Cabeza de Vaca instruyó a la Secretaría General de Gobierno investigar la presunta responsabilidad de ex funcionarios municipales y estatales en el otorgamiento de permisos de edificación sobre vasos reguladores del sistema lagunario o en zonas no aptas para la construcción, identificada como una de las principales causas de inundaciones severas en la zona conurbada sur de Tamaulipas.

“Esta administración no ha permitido que se sigan estableciendo nuevos fraccionamientos que no cuenten con las especificaciones adecuadas de estudios hidrológicos que se necesitan, e inclusive, algunos que ya estaban autorizados no se les está permitiendo seguir construyendo”, indicó.

Asimismo, lanzó un exhorto a los diputados federales tamaulipecos y a la Comisión Nacional del Agua, para incluir en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2018, los compromisos presidenciales hechos con Tamaulipas en materia de infraestructura hidráulica para la zona conurbada de Tampico, Madero y Altamira, con el objetivo de aminorar los efectos negativos de precipitaciones en la región.

SOLICITAN. Familias afectadas por inundaciones, reciben al gobernador y le dan a conocer las necesidades más urgentes.





Refuerzan operativo de salud por lluvias

Con brigadas epidemiológicas en áreas inundadas, atención médica en refugios temporales y guardias permanentes en hospitales y centros de salud, el gobierno de Tamaulipas a través de la Secretaría de Salud, reforzó el plan de contingencia por las lluvias registradas en el sur del estado.

Luego de acompañar al gobernador Francisco García Cabeza de Vaca por las áreas afectadas de la zona conurbada de Tampico, Madero y Altamira, la Secretaria Gloria Molina Gamboa instruyó intensificar las acciones para eliminar criaderos del mosquito transmisor del dengue, zika y chikungunya; monitorear de forma permanente a pacientes con cuadros respiratorios y diarreicos y de todas las enfermedades asociadas a las lluvias.

Constató la atención que ofrecen las brigadas epidemiológicas, la distribución de medicamento, material de curación, insecticida, larvicida, cloro, plata coloidal, cal y otros insumos para prevenir brotes de enfermedades.

De forma paralela, continúan las labores preventivas y de atención médica en las colonias afectadas del municipio de Nuevo Laredo, donde se han redoblado las acciones de fumigación; se han atendido a 117 pacientes y no se registran brotes epidémicos.

Respecto a las lluvias registradas en el centro del estado, que dejaron comunidades inundadas y en San Fernando, donde ocurrió una tromba el pasado 1 de octubre, Molina Gamboa reveló que no se han presentado daños a la salud de la población.





…Y San Fernando con el agua hasta el cuello

Se vuelven a inundar las casas del ejido Águila Azteca

Enrique Manilla

San Fernando, Tam.

Por segunda ocasión en menos de una semana, ayer por la mañana se volvieron a inundar alrededor de 30 viviendas que se localizan en las partes bajas del ejido Águila Azteca.

Habitantes de esa comunidad rural, informaron que alrededor de las 7:00 horas volvió a caer un diluvio y en espacio de una hora y media el agua comenzó a subir rápidamente en el interior de los hogares.

En algunas viviendas el agua alcanzó hasta metro y medio en el interior de las casas, nivel que comenzó a bajar después de las 12:00 horas de ayer mismo, al fluir el agua por una alcantarillas de tres puentes que se ubican sobre la carretera federal Entronque Urracas-Reynosa entre el kilómetro 5 y 6 de este accesos de comunicación.

Algunas de las familias afectadas por la inundación, fueron albergadas en las aulas de clases de la escuela Primaria “Progreso de la Revolución”, sitio en donde reciben alimentos que han sido proporcionados por las autoridades ejidales.

Las copiosas precipitaciones pluviales que se han venido registrando en la zona norte del municipio, han provocado que decenas de arroyos naturales saturen de agua el dren pluvial que cruza por las márgenes de la comunidad rural, desbordándose e inundando alrededor de 30 viviendas que se localizan en las partes bajas.

ARROYO. El desbordamiento del dren pluvial y agua rodada, formaron un arroyo natural por en medio del ejido Águila Azteca.