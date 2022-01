Las tiernas y emocionantes aventuras de Winnie the Pooh, presentadas por el escritor británico Alan Alexander Milne en 1926, son desde ayer del dominio público.

Lo mismo ocurre con "Bambi, Una Vida en el Bosque", de Felix Salten, publicada originalmente en 1923.

Además de la colección de cuentos cortos del osito barrigón popularizado por Disney en 1966, el ajuste incluye títulos como "The Sun Also Rises", de Ernest Hemingway; "Enough Rope", de Dorothy Parker; entre otros.

La regla únicamente aplica para la obra original y no las adaptaciones o mercancías subsecuentes, por lo que Walt Disney continuará a cargo de sus personajes y todo lo que relacionado con ellos y sus derivados, al haber comprado en su momento los derechos de imagen de los mismos.