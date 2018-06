Libera Texas a 32 migrantes; inician búsqueda de hijos

El Paso, Texas.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) liberó ayer a 32 inmigrantes –hombres y mujeres– para que inicien la búsqueda de sus hijos en los cerca de 100 albergues y centros de detención en todo Estados Unidos.

Los inmigrantes, la mayoría jóvenes, fueron liberados después de que el gobierno de Donald Trump removió los cargos criminales en su contra por ingreso ilegal al país.

Se trata del primer grupo que queda en libertad después de que el ocupante de la Casa Blanca puso fin, el pasado miércoles 20, a su política de separar familias que cruzan la frontera de manera irregular.

Los 32 inmigrantes arribaron alrededor de las 3 de la tarde del domingo 24 a uno de los albergues de Annunciation House, una organización no lucrativa que por más de dos décadas ha apoyado a ese sector. Llegaron en un autobús blanco del Departamento de Seguridad y en una camioneta Van de la misma oficina. No se permitió el acercamiento de la prensa y no hubo detalles sobre la nacionalidad, edad o número de hijos de cada uno de los liberados.

Un grupo de gente de la comunidad les dio la bienvenida con gritos de "¡Estamos con ustedes!", mientras los inmigrantes bajaban del camión y caminaban hacia la entrada principal del albergue, entre decenas de reporteros y cámaras.