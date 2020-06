LGBTQ+ la invita a reunión

Ciudad de México.

La organización Charity Mermaids invitó a J.K. Rowling, creadora de Harry Potter, a reunirse con jóvenes transgénero, luego de los polémicos tuits que hizo sobre la comunidad LGBTQ+, informó The Sun.

La asociación emitió un comunicado en el que destacó que los comentarios de la escritora eran hirientes y difíciles de entender para personas trans y sus familias.

"Por nuestra parte, todo lo que te pedimos es que te reúnas con jóvenes transgénero y los escuches con una mente abierta y un corazón abierto, en lugar de hablar sobre ellos", señala el texto enviado a Rowling.

La institución también señaló que la información que compartió la escritora en su cuenta de Twitter era inexacta y que podía dañar las vidas de personas identificadas como géneros no binarios.

"La biología no es tan binaria o tan simple como a menudo suponemos, y solo porque no sientas ninguna disparidad entre tu identidad de género, no significa que tengas la autoridad para etiquetar los géneros de otras personas", señaló Charity Mermaids.

El fin de semana pasado, Rowling desató polémica en Twitter luego de criticar un artículo en el que se describía a las mujeres como 'personas que menstrúan'.

"Estoy segura de que solía haber una palabra que describía a esas personas, ¿me ayudan? ¿Wumben?, ¿wimpud?, ¿woomud? (en referencia a 'women')", fue una de las publicaciones de Rowling que causaron polémica.