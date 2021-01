Leyenda viva a los 80

El deseo de Plácido Domingo era cantar en vivo por su cumpleaños 80, que celebra hoy, en la Ópera de Viena, pero, la contingencia sanitaria por el coronavirus, obligó a tomar otras medidas.



El tenor madrileño se encuentra en ensayos de Nabucco, de Giuseppe Verdi, que ofrecerá a distancia en una función sin público para ser transmitida por la televisión austriaca, ORF, este domingo.

De alguna forma, vuelve así a los escenarios.

"Para mí, estar en el escenario a los 80 años es el regalo más grande que Dios me pudo haber hecho", asegura en una breve entrevista vía correo electrónico.

Domingo comparte que celebrará su aniversario en Viena con su esposa Marta, y dos de sus hijos, Plácido y Álvaro. Su hijo Pepe y sus nietos no podrán acompañarlo por las dificultades de viajar por la pandemia.

Pero él, que incluso pasó por una convalecencia en Acapulco tras haber dado positivo en marzo pasado a Covid-19, no baja la guardia y sigue en activo, fiel a su lema: "Si paro, me oxido".

Su salida siempre ha sido volcarse a la música.

"Los años pasan, pero el entusiasmo por la música no disminuye... ¡al contrario!", comparte a Grupo REFORMA.

"En esos meses encontré el tiempo para descubrir nueva música. Descubrí óperas que no conocía y escuché con gran deleite las interpretaciones que he cantado en mi carrera. También durante la convalecencia del Covid, como no podía salir del aislamiento, practiqué mucho el piano, que normalmente no encuentro el tiempo para hacerlo. ¡El hacer música hace sentirte muy bien!".

LARGA TRAYECTORIA

Domingo ha contado que nunca imaginó una carrera tan larga, más de seis décadas sobre los escenarios desde su debut escénico, que el cantante ubica en 1957, a los 16 años, en la zarzuela Gigantes y cabezudos.

Como figura estelar de los escenarios, Domingo debutó en el papel de Alfredo, en La Traviata, el 19 de mayo de 1961, en el desaparecido Teatro María Tereza Montoya, de Monterrey.

"En el futuro me gustaría mucho cantar el Don Carlo de La forza del destino, y el Guido di Monforte de I vespri siciliani, dos maravillosas óperas de Verdi. Y en el repertorio de zarzuela me hace mucha ilusión el Germán en La Del Soto del Parral; el Mario en La Leyenda del Beso; el Juan en Los Gavilanes, y Black, el Payaso, que mi madre (Pepita Embil) cantó en el estreno cuando yo tenía un año", expresa.

A más de 60 años del debut, mantiene viva su leyenda; acumula más de 150 roles y supera el centenar de grabaciones y más de 4 mil funciones, pese a los augurios pesimistas de que el rol de Otelo acabaría con él por haber abordado demasiado joven al personaje, a los 34 años, pero el tenor confió en su instinto y su interpretación del Moro sería su rúbrica.

"Otelo me reveló poco a poco a una manera de cantar que me ha facilitado mucho la interpretación del resto de mi repertorio", contó a su biógrafo Rubén Amón.

"Me enseñó a utilizar mis cualidades de forma plena y el reto musical me ayudó desde el punto de vista artístico".

Lleva más de 10 años cantando también papeles de barítono.

"Cuando cantaba como tenor, pensaba que me gustaría terminar mi carrera con el rol de barítono de Simon Boccanegra", le dijo al biógrafo.

Daniel Barenboim lo invitó a cantarlo en Berlín. Y en La Scala de Milán cosechó 15 minutos de aplausos en su debut verdiano en esa voz, casi a los 70 años y repuesto de un pólipo canceroso en el colon.

"Domingo es el cantante de ópera del planeta, el arquetipo, la referencia, el símbolo", sintetiza Amón en su biografía, simplemente titulada Plácido Domingo.

Un tenor que incluso apareció en un capítulo de Los Simpson charlando en los vestidores con Homero.

"No necesitaba presentación. Cualquier espectador lo reconocería", expresa el biógrafo.

El celebrado cantante, uno de los máximos tenores que ha dado España, siempre cercano a México, donde pasó gran parte de su vida, lleva más de cuatro décadas dirigiendo conciertos sinfónicos y óperas, al frente de grandes casas, aunque una parte de su público prefiera verlo cantando que con la batuta en las manos.

Ha promovido también a jóvenes talentos, en especial a través del concurso internacional Operalia, que fundó en 1993.

Pueden celebrársele muchas cosas, y ser recordado por ello, aunque el cantante resume cómo le gustaría ser evocado.

"Simplemente por lo que realmente soy y por las emociones que espero haber dado al público".

'Decidí aclarar las cosas'

Plácido Domingo reapareció en Salzburgo en agosto pasado para ser galardonado por su carrera, tras superar el coronavirus.

Había pasado entonces casi un año desde que estallaron las acusaciones de acoso sexual en su contra por una veintena de mujeres, las cuales ha negado reiteradamente.

Defendió su inocencia tras una disculpa inicial que fue entendida como un "mea culpa" pero que el cantante se apresuró a corregir, y aseguró que nunca fue su intención lastimar ni ofender a nadie.

"Sé lo que no he hecho y lo negaré nuevamente. Nunca me he comportado agresivamente y jamás he hecho nada para obstruir o perjudicar la carrera de nadie", declaró en ese momento.

A un año de esa declaración, el artista fue cuestionado por Grupo REFORMA.

"Cuando me enteré que tenía el Covid era consciente de que corría un gran riesgo por mi edad. Entonces me prometí a mí mismo que si salía bien de ésta no podía permanecer más en silencio, porque la imagen que se había creado de mí en esos meses en los medios de comunicación estaba totalmente distorsionada. Y así decidí aclarar las cosas".