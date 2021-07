"Ley Olimpia, primer paso para erradicar violencia digital en México"

"Lograr la aprobación de la Ley Olimpia hubiera sido imposible sin la titánica tarea de un número muy importante de mujeres, agrupaciones, colectivos y víctimas de la violencia digital, encabezadas por Olimpia Coral Melo, que se dieron a la tarea de sensibilizar a legisladoras y legisladores, a fin de hacer notar que lo virtual también es real y que, la violencia ejercida en medios electrónicos o en Internet, degrada, lastima y afecta la dignidad de las mujeres y, por lo tanto, debe erradicarse", subrayó.

En el encuentro, la Diputada de Morena, Rocío del Pilar Villarauz Martínez, señaló que uno de los grandes problemas en México ha sido la impunidad, ya que más de 88 por ciento de las mujeres que viven violencia, decide no tomar acción ante las instituciones o autoridades.

"El primer paso para erradicar las violencias es visibilizarlas; por ello esta modificación que define con claridad lo que es la violencia digital, establece la obligatoriedad para darle atención a las víctimas y se sanciona a quien cometa el delito de violación a la intimidad sexual, a quien elabore imágenes o audios de contenido sexual, los difunda, comparta, exhiba, comercialice u oferte sin el consentimiento de la persona implicada", expuso.

La Comisionada del Inai, Norma Julieta del Río Venegas, recordó que en abril de 2016, miles de mujeres en México y otros países, respondieron a un llamado digital, a través del "hashtag" "#MiPrimerAcoso", el cual evidenció la magnitud del problema que enfrentan niñas y mujeres; de los 78 mil tuits analizados, 59 por ciento señalaban que sufrieron su primer acoso entre los 6 y 10 años; 33 por ciento, entre los 12 y 16 años, y 11 por ciento, entre 18 y 22 años.

"Esta situación ejemplifica varias cosas, pero quiero enfocarme en señalar que es preocupante que sea en la niñez donde los mexicanos conozcamos que (las mujeres) son molestadas de una u otra forma. [...] Mientras no alcemos la voz, mientras no denunciemos, esto va a seguir pasando, entonces, no nos quedemos calladas y pase lo que pase siempre hay que hablar", exhortó.

En el acto también participaron Michael Chamberlin, Defensor de Derechos Humanos, quien planteó que la Ley Olimpia debe superar el enfoque punitivo, es decir, que esté centrada en la protección de la víctima, más allá del castigo.

"El problema no está en los delitos ni en las leyes que se crean para proteger, sino en la forma en que están organizadas las Fiscalías, que las hace incapaces de mirar los fenómenos criminales, porque no ven a las víctimas en los contextos en que son victimizadas", señaló.

Silvia Novoa, Directora General de Junior Achievement, propuso fortalecer la Ley Olimpia, agregando elementos de reparación del daño; "una mujer que es violentada, una mujer que es atacada tiene heridas emocionales que son muy difíciles de erradicar a lo largo de toda su vida, entonces, es muy importante que tengamos estos elementos y que se especifique cuáles serían", resaltó.