Ley Bonilla está en entredicho: Segob

Ciudad de México.

Luego de que expresó su convicción de que Jaime Bonilla cumplirá un mandato de Gobierno de 5 años en Baja California, la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, nuevamente afirmó que está en "entredicho" la constitucionalidad de la ampliación de dicho periodo.

En un posicionamiento oficial, el primero en su tipo en lo que va de la Administración, la funcionaria rechazó haber variado su postura sobre la posible ampliación del mandato de Bonilla y aseveró que nunca ha mentido ni engañado a nadie.

"Considero, y así lo declaré, que en este momento el bando recibido por el gobernador de esa entidad es legal, en virtud de que prevalece la norma vigente del Congreso Local, que prolongó de 2 a 5 años el periodo de gobierno, estando, sí, en entredicho su constitucionalidad", expresó.

"En el caso de la extensión del periodo de gobierno en Baja California, siempre he sostenido mis argumentos jurídicos acerca de este hecho, jamás los he variado, nunca he mentido, ni he engañado a nadie. Mi posición respecto a ese hecho está consistentemente basada en el análisis jurídico de sus variables legales".

El 1 de noviembre, tras la toma de posesión de Bonilla, Sánchez Cordero fue captada en una transmisión de Facebook live al momento de avalar que el morenista gobernará durante cinco años.

"Les dije (a los reporteros): es legal porque la norma está vigente", comentó.

Y agregó que esa norma, aprobada por el Congreso estatal, "va a pervivir".

En septiembre, Sánchez Cordero dijo ante el Pleno del Senado que la Ley Bonilla era, en su opinión, inconstitucional.