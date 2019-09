´Ley Bonilla´ es ilegal, dice titular de la Segob

Ciudad de México.

En Baja California hay una alerta; la llamada "Ley Bonilla" es ilegal y se entra en terreno peligroso para la federación, advirtió el PRI en el Senado de la República.

Durante la comparecencia de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, en el marco de la glosa del Primer Informe de Gobierno del Ejecutivo Federal, la priista Beatriz Paredes pidió a la funcionaria federal un posicionamiento sobre el caso de la "Ley Bonilla" en Baja California, donde se ha aprobado ampliar el próximo gobierno que encabezará Jaime Bonilla, de 2 a 5 años.

Porfirio Muñoz Ledo expresó que en el tema de Baja California hay un tufo de separatismo: "cuidado, si esa Legislatura irresponsable y corrupta se atreve a hacer estos ejercicios de clara violación constitucional, no vayamos a incurrir en permitir la tentaciones de propósitos separatistas con un gobernadorcito que puede creerse un pequeño presidente".

Paredes Rangel dijo que "el atrevimiento del señor Bonilla parece ilimitado, pretender sustentar ahora en una consulta popular a modo convocada por el Congreso local la legitimación de sus pretensiones de prolongar su mandato, refleja todavía más su audacia y su cinismo".

En respuesta, la secretaria de Gobernación, Sánchez Cordero, sostuvo su opinión de que la "Ley Bonilla" es inconstitucional. "Para los gobernadores, la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, para el Presidente, la no reelección es absoluta. Expresé hace meses o semanas, mi opinión personal sobre la Ley Bonilla, en mi opinión es inconstitucional, no he cambiado de opinión y punto", exclamó.

En voz alta, la funcionaria federal subrayó que, sin embargo, es la Suprema Corte de Justicia de la Nación es la que tiene la última palabra, la que debe dictar sentencia. Afirmó que la soberanía interna de las entidades federativas tiene un límite y es la Constitución, pero "no será la Secretaría de Gobernación la que se entrometerá".