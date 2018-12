Lewis Hamilton pedirá disculpas por afirmar que se crió en un barrio marginal

Lewis Hamilton ha despertado el resentimiento de toda una ciudad en Inglaterra, y no de cualquier ciudad, sino de Stevenage, la que lo vio crecer. El pasado domingo el piloto de Fórmula 1 dijo en una entrevista realizada durante los premios BBC Sports Personality of the Year que su sueño siempre fue escapar de la vida humilde en la que creció. "Ha sido un largo camino, un sueño para todos nosotros, como familia, el poder hacer algo diferente y poder salir de los barrios marginales", afirmó el deportista, de 33 años, que actualmente cuenta con una fortuna que supera los 160 millones de euros y tiene varias residencias en Mónaco y Estados Unidos. "Bueno, no de un barrio marginal, pero el poder salir de algún lugar y hacer algo", aclaró segundos después. Pero el daño ya estaba hecho.

Inmediatamente las redes sociales se llenaron de críticas en contra del deportista, al considerar que sus declaraciones habían sido falsas e inadecuadas. El piloto utilizó el término "slum", que se asocia a chabolas o infraviviendas, para referirse a un barrio de clase media; su padre trabajaba en los ferrocarriles británicos y fue el que impulsó su carrera. "Pobre Lewis, creció en un pueblo completamente promedio. Debe haber tenido unos inicios muy duros", se leía en uno de los comentarios sarcásticos. "Claramente él piensa que es mejor que los demás y siempre lo ha pensado", escribía otro.

Según cuenta el periódico británico The Times, el pentacampeón mundial vivía en una casa que hoy en día está valorada en un millón de libras (1,1 millones de euros) en Stevenage, una pequeña ciudad de 80.000 habitantes en el este de Inglaterra. Curiosamente un lugar que ha visto crecer a grandes talentos como el actor Ed Westwick, el futbolista del Manchester United Ashley Young y el actor que personificó a Ron

Tras la oleada de criticas, el pasado martes Hamilton mandó un mensaje "a todas las personas de Reino Unido, especialmente a las de Stevenage", a través de Instagram. "Estoy superorgulloso de donde vengo y espero que sepan que siempre intento representarlos de la mejor manera", decía el piloto en un vídeo. "Nadie es perfecto y definitivamente yo me equivoco muy a menudo, especialmente cuando estoy en frente de una audiencia intentando encontrar las palabras correctas para expresar el gran viaje que ha sido mi vida", continúa. "Elegí las palabras equivocadas. No quise hacer daño a nadie", agregó.

Pero al parecer la disculpa no ha terminado de convencer a los locales. "La mayor parte de las personas en Stevenage eran fans de Lewis Hamilton, pero ahora ya no estoy tan seguro", comentaba uno de los vecinos al diario The Times. "Si piensa que Stevenage es un sitio marginal, es que ha perdido toda noción de la realidad desde que se fue a Mónaco", continúa el señor Lugmayer, de 74 años. "Él solía ser un embajador de la ciudad y todos lo amaban por ello, pero esto ha sido todo un gol en propia meta; realmente lo estropeó", sentenció.

Weasley en la saga de Harry Potter, Rupert Grint.