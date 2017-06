Le vuelve a repetir la dosis

Iván "Dinamita" Medrano, mostró superioridad arriba del ring para vencer al oriundo de Valle Hermoso, Diego "El Pollo" García, en una pelea de revancha que ratificó el dominio del reynosense sobre su rival.

El "Dinamita", del Gimnasio Baltazar ya le había ganando a Diego García hace algunos meses pero aceptó darle una segunda oportunidad, no hubo sorpresas y le repitió la dosis al vencerlo por decisión (2-1) en la Arena Coliseo de esta frontera que presentó un gran ambiente.

Fueron tres vibrantes rounds de mucho intercambio y los jueces se vieron atinados en su decisión, ya que aunque Medrano tuvo mejores momentos, "El Pollo" también se hizo sentir en el segundo round en el cual sangró al de Reynosa.

Al final del combate y con los puños en alto, Iván Medrano se dijo satisfecho por lograr un triunfo muy esperado por sus seguidores.

"Nos había pedido la revancha, se había quedado con la espinita de aquella vez que le gané y aceptamos, ya le demostré que soy mejor que él, les dedico el triunfo a mis papás y a mis amigos que siempre están al pendiente y a mi novia", comentó el oriundo de la Colonia Jarachina Norte.

Aunque le gusta ser fajador, en una pelea de tantos golpes supo controlar las ansias y le puso inteligencia.

"Hubo muchos golpes, es un rival duro y venía por todo, pero supe aguantar y le metí buenas combinaciones, al cuerpo y cara y gracias a eso me llevé la pelea, me dio un derechazo y me empezó a sangrar la nariz, entonces tuve que aguantar un poco para recuperarme", puntualizó.

Tras dos años y medio como amateur, el "Dinamita", quien ya tiene 18 años, anunció que muy pronto estará debutando como boxeador profesional.

"Estamos buscando el sueño profesional, si Dios quiere en diciembre vamos a debutar, aunque ya le dije a mi manager que si se puede antes pues mucho mejor", finalizó el estudiante de la Universidad del Norte de Tamaulipas.

Entérate...

>El próximo sábado 1 de julio la Arena Coliseo será escenario de la eliminatoria Zona Norte de Tamaulipas, rumbo al Festival Olímpico Mexicano 2017. En dicho evento participarán todos los gimnasios locales afiliados al Comité Municipal de Boxeo Amateur de Reynosa.