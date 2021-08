Levantan censo sobre siniestros

El subdelegado de los programas federales del distrito número 6 exhortó a los productores agrícolas afectados con la contingencia climatológica para que acudan a reportar los siniestros de sus cultivos a los 43 centros integradores que se tienen distribuidos en el distrito.

En estos lugares recibirán el apoyo de los Servidores de la Nación para el llenado de un formato donde plasmarán la información general de los productores agrícolas.

Además de anotar en el documento el CURP, cultivo sembrado, ciclo agrícola, modalidad –temporal o riego-, superficie sembrada, fecha de siembra, variedad de la semilla.

En el documento también se está requiriendo información del productor para establecer si cuenta o no con el apoyo del programa Producción para el Bienestar, si cuenta o no con algún tipo de financiamiento, si tiene o no algún seguro agrícola,

Dentro de la información que se está requiriendo también destaca superficie sembrada de sorgo o maíz que fue afectada por las heladas, además de especificar el rendimiento que tienen por hectárea, si está o no dentro del esquema de agricultura por contrato, si tiene o no compra de coberturas.

Para agilizar el recuento de daños debidamente documentados, personal de la Secretaria de Desarrollo Rural municipal y del Distrito 157 de la Sader, también apoyarán en el levantamiento de la información de los predios de sorgo y maíz siniestrados por la masa de aire polar.

RECORREN ZONA

El representante de la Sader en Tamaulipas, ingeniero Román Rigoberto Garza Infante, supervisó físicamente los sembradíos de sorgo que fueron siniestrados por las heladas en la zona norte de San Fernando.

Hasta el momento se tienen detectadas alrededor de 90 mil hectáreas de sorgo siniestradas, en tanto que otras 25 mil hectáreas de este mismo cultivo presentan daños parciales.

También se dio a conocer que se tienen alrededor de 35 mil hectáreas de sorgo sembradas, pero la semilla aún no ha germinado y se desconoce los daños que se tiene en esta superficie agrícola.