Levanta juez prohibición a venta de Roku

Cd. de México.- Un juez federal suspendió hoy la prohibición para comercializar el dispositivo de streaming Roku.



La prohibición había sido dictada por un juez local de la Ciudad de México ante una demanda de Cablevisión, la cual alega que es vulnerable a hackeos.



Guillermo Campos Osorio, juez Décimo Cuarto de Distrito en Materia Civil, concedió a Roku la suspensión de la medida cautelar que emitió la Jueza 38 Civil del Tribunal Superior de Justicia de la CdMx, Alejandra Beltrán Torres.

El amparo en el que se concedió la suspensión fue promovido por Roku Inc, la firma estadounidense con sede en California que fabrica y distribuye los dispositivos, pero empresas nacionales también presentaron en los últimos días demandas ante la justicia federal para impugnar la orden de Beltrán.



Entre las empresas inconformes por la prohibición para vender Roku destacan El Palacio de Hierro, WalMart, Best Buy, Office Depot, Radio Shack, Liverpool, Amazon y el portal Mercado Libre.



Tanto Roku como las tiendas alegan que la prohibición de vender los dispositivos viola derechos humanos previstos en la Constitución, entre ellos libertad de comercio, libre competencia económica, trato igualitario y no discriminatorio, así como tratados internacionales.



También se alega que, por tratarse de un tema de telecomunicaciones, un Juzgado local en materia civil no tiene competencia legal sobre el asunto.



Cablevisión puede impugnar la suspensión provisional mediante recurso de queja, que un tribunal colegiado de circuito tendría que resolver en 48 horas.



El juez Campos fijó el 28 de junio para la audiencia incidental, en la que resolverá si concede la suspensión definitiva, lo que dejaría sin efectos la prohibición de venta de Roku por tiempo indefinido.



La jueza Beltrán ha listado el juicio ordinario mercantil 436/2017 como "secreto", es decir, no ha publicado en el Boletín Judicial del TSJCDMX un solo dato sobre el caso, ni siquiera los nombres de las partes involucradas.



Una fuente de Cablevisión dijo esta semana a REFORMA que su demanda no es contra Roku, "sino contra una serie de hackers que operarían desde Corea del Sur y que roban el contenido de programas de México y del extranjero".



La filial de Televisa asegura que el sistema operativo de Roku es vulnerable, por lo que puede ser usado para transmitir contenidos sin que se paguen derechos de transmisión.