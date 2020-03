Levanta mano para el clásico

Aningún jugador le gusta estar en la banca pero en este torneo muchos han pasado por ahí en el Atlético Reynosa. César Medina Quintero busca más minutos e intenta llenarle el ojo a su técnico en esta recta final del torneo. Está dando su mayor esfuerzo y por eso le hierve la sangre cuando se ha quedado sin jugar pero respeta las decisiones de Gastón Obledo.

En la jornada anterior en la que vencieron 3-0 a Cimarrones entró de cambio al minuto 67 y cumplió con la misión que se le encomendó en el medio campo. Pero si hay un partido que César no se quiere perder es ante Gavilanes de Matamoros.

"Estoy en buena forma, mejorando cada día, trabajando para entrar bien a la liguilla, soy un jugador al que le cala no estar en todos los partidos, un jugador que quiere estar cada minuto y un clásico como el del sábado para mi es muy importante porque es defender a mi ciudad", expresó con mucho orgullo el jugador nacido en esta frontera.

"Todos tenemos la cabeza puesta en Matamoros, es un partido importante, es un clásico y hay que tomarlo como tal, con la seriedad que se debe y darle el resultado positivo a la gente, al profesor", agregó el camiseta 24.

César ha estado en los 5 clásicos que se han disputado, tres los ha ganado Reynosa y dos Matamoros, pero este sexto enfrentamiento podría resultar especial ya que el visitante nunca ha salido con los tres puntos.

"Es momento de que se rompa esa estadística, yo tengo mucha fe en este grupo, en este equipo, en el cuerpo técnico y directiva y estoy confiado de que vamos a ir allá por los tres puntos", afirmó.

Medina ha disputado 13 partidos en este torneo sumando 753 minutos y aunque ha sido utilizado en labores defensivas ya marcó gol. La competencia interna ha sido muy dura porque el Atlético Reynosa tiene uno de los mejores planteles de la Liga Premier así que entiende las decisiones de su entrenador.

"El estilo del profe Gastón es un estilo muy personal, nos da la oportunidad a todos de poder jugar y solo queda aprovecharla cada que nos la de, el rotar posiciones es algo que ayuda al equipo, le ha funcionado y a mi me ayuda también poder jugar en varias zonas del campo", indicó.

César debutó en el futbol profesional en el 2012, tenía solamente 15 años, desde entonces se ha mantenido en los equipos de casa (Topos, Reynosa FC y Atlético Reynosa) siendo un verdadero ejemplo para muchos jóvenes.

"Estoy muy orgulloso de lo que he logrado, del apoyo que me ha dado el club desde que he estado, soy formado en Reynosa y de todo corazón estoy agradecido con cada una de las personas que me ayudaron a estar aquí y a mantenerme, no tengo nada más que seguir esforzándome por defender este escudo que me ha dado todo", finalizó.