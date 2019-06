¡LEVANTA LA MANO!

Ciudad de México

Bernardo Segura, medallista olímpico y diputado local por el Estado de México, salió al paso sobre la crisis que azota a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), luego de que se revelara que la Auditoría de la Función Pública, las rebajas de las becas a varios atletas y la falta de atención que algunos deportistas han acusado por la titular del organismo, Ana Guevara.

"Más allá de Ana Guevara, los que más daño le están dando a la administración a Israel Benítez (Subdirector de Calidad para el Deporte) y Arturo Contreras (Director de Alto Rendimiento)", menciona. "Al menos es lo que se ha visto en las últimas semanas en los medios".

Los escándalos han puesto en entredicho la gestión de Guevara en el organismo, al cual llegó apenas en diciembre pasado. Ante ello, Segura señala que es urgente la unión de las autoridades deportivas del país, incluidos presidentes de federaciones e institutos de deportes estatales, para apoyar a Guevara.

Aunque, en caso de que se requiera una sustitución en la cabeza de la Conade, el exmarchista no rehúye al reto.

"Por supuesto, si el presidente me requiere para el cargo, no me descarto para (la presidencia) de Conade. No soy un improvisado. Tengo más de 20 años como servidor público en diferentes cargos. Como cualquier deportista y medallista olímpico, la gran medalla que podemos obtener es estar a cargo del órgano del deporte en nuestro país", dijo.

Pese a los rumores, el exmarchista asegura que sí se ha reunido con el Presidente Andrés Manuel López Obrador, pero no han tocado el tema de la Conade. "Nos hemos limitado a hablar de las comisiones de boxeo, beisbol y marcha", dijo.