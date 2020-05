¡Levanta la mano!

El boxeo de Reynosa no tiene cabeza. Es por eso que el experimentado entrenador Joel Soto Barrientos levantó la mano y se apunta como candidato para presidir la Comisión de Box y Lucha Municipal. Por el bien de los peleadores y de este deporte que tantas glorias le ha dado a Reynosa, es necesario que la silla sea ocupada a la brevedad por alguien que en verdad le sepa a estos asuntos.

"Desde hace cuatro años tenía la intención, por ahí Miranda no pudo con el paquete y renunció, después quisieron meter a otra persona, Ramón Chapa, y pasó lo mismo, ahora estoy viendo que quieren poner a personas que no son aptas para el cargo, que nadie las conoce en el box y no saben de box, por eso me acerqué con las autoridades, tengo muchos deseos de darle algo a Reynosa de todo lo que el boxeo me ha dado, tengo un nombre fuerte en mi espalda y por eso tengo que hacer las cosas bien", comentó Soto Jr., quien afirmó que está listo para dejar a un lado sus labores como entrenador para dedicarse exclusivamente a los asuntos directivos.

"Por eso me lancé, lo hablé con mi padre y estoy listo, como entrenador ya cumplí, detrás de mi está toda una familia boxística, si no estoy yo en el gimnasio pues están mis hermanos Gabriel o Saúl, o mi propio padre, se bien todo lo que se necesita, llevo tantos años en esto que puedo cumplir con esa labor", afirmó.

Desde la salida de Carlos González (2017) este organismo ha perdido pegada hasta quedar casi en el olvido. Es verdad que en los últimos años las funciones de box profesional son muy escasas en esta ciudad pero ser presidente de la comisión va más allá de sancionar combates.

"Hay mucho por hacer, empezando por subir como debe de ser las peleas a Box Rec, que se respeten los récords de nuestros peleadores, que las sanciones no sean tan elevadas, nos cobraban 5 ó 6 mil pesos por hacer funciones de box cuando los boxeadores no ganan ni eso, además sientan en la silla a jueces que nadie conoce, o un permiso de salida que es gratis ya los estaban vendiendo en 200 y hasta 400 pesos, son cosas que la gente no sabe pero que los que estamos dentro estamos hartos, no es justo", explicó Joel.

Soto señaló que ya tiene definidos a quienes serían sus colaboradores en esta misión, pero también sabe que no será el único candidato para ocupar la presidencia.

"Entregaré la carta donde me presento oficialmente como candidato, se que hay otras personas que también quieren el puesto, pero aquí no se trata de hacerlo por votos, esto lo designa la máxima autoridad en este caso la alcaldesa, aquí no es box amateur, pero si nos vamos por votos pues aquí en Reynosa hay 10 managers y 8 están conmigo", indicó.