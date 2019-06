Levanta Gary Woodland su primer "Major"

California, Estados Unidos.

Gary Woodland conquistó el primer "Major" de su carrera al proclamarse campeón del US Open.



Ante Woodland había un trecho de 263 yardas hasta un green aterrador en Pebble Beach, especialmente con un título del US Open en juego. A su espalda, a un golpe en la tabla, estaba Brooks Koepka, que en estos tiempos es el rival más peligroso en un major de golf.



Lo más seguro era tirar al 14 y probar suerte con un wedge.



"La idea era jugar por la victoria", comentó Woodland.



Tras un espaldarazo de confianza de su caddie -Brennan Little, que acompañó a Mike Weir en su victoria en el Masters- Woodland pegó el golpe de su vida, que evitó por poco un bunker, se quedó al borde del green y permitió un birdie que le dio el margen que necesitaba.



El resto fue un golpe de 90 pies en el 17 que casi metió en el hoyo, un putt para birdie de 30 pies en el último hoyo para dejar la tarjeta en 69, dos bajo par, y una victoria en tres golpes que impidió a Koepka cumplir su audaz ambición de igualar un récord centenario ganando su tercer US Open seguido.



No lo puso fácil, manteniendo la presión sobre Woodland hasta el final.



Ambos representan al golfista moderno. Ambos son impasibles.



Woodland, que necesitó tres putts para ganar, terminó con estilo. Alzó los brazos para saludar al público, se volvió hacia el Pacífico y agitó el puño.



En la LPGA, Brooks Henderson se quedó con el título del Meijer LPGA celebrado en Michigan.



La mexicana Gaby López quedó fuera al no superar el corte.