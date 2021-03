Levanta Érika Gadea la mano

En Monterrey hay una que está lista para ser la primera entrenadora regia profesional. Es Érika Gadea Cavazos, recién titulada del curso de Director Técnico de la Federación Mexicana de Futbol, y quien espera pronto estrenar sus conceptos en la Liga MX Femenil.

"Me siento tan satisfecha, tengo otros títulos académicos y nunca me sentí tan alegre, feliz, satisfecha, y la verdad me veo dirigiendo en una cancha, en un entrenamiento, sí me veo dirigiendo a un equipo, es una satisfacción la que siento y la que me dejó el curso", expresó.