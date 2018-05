Levanta Cafetaleros el título

Oaxaca, Oax.

Cafetaleros de Tapachula se consagró Campeón del Ascenso MX al derrotar a Alebrijes en el estadio Tecnológico de Oaxaca.

A pesar de las protestas de ambos equipos en el que se manifestaban en contra del "No Ascenso", Alebrijes ganó el campeonato en el que, por no estar certificado al inicio de la temporada, no puede ascender a la Liga MX.

Con la leyenda en las playeras de calentamiento "El Ascenso se gana en la cancha", ambos equipos buscaron ganar el premio económico de 120 millones de pesos al Campeón del Apertura 2017 y el Clausura 2018 del Ascenso MX.

Tras el descenso de Lobos BUAP en el máximo circuito, la Liga MX le dio una prórroga al conjunto licántropo para pagar 120 millones de pesos y así permanecer en Primera División.

De no conseguirlo, el lugar número 18 se subastaría entre los clubes que tienen certificación para ascender, la cual no cumplen ni Cafetaleros ni Alebrijes.