´Levanta´ Ana el bronce

Ana López Ferrer salió al escenario con una molestia en el tobillo. El pasado lunes sufrió un esguince que pudo dejarla fuera de la competencia, pero su garra y corazón la empujaron a dar el extra. El resultado una medalla de bronce en los Juegos Panamericanos de Lima 2019.

La oriunda de Xalapa, Veracruz, finalizó en la tercera posición de halterofilia en la división de 55 kilogramos, solo por debajo de Genesis Rodríguez de Venezuela y Yenny Sinisterra de Colombia, oro y plata, respectivamente.

López Ferrer en el arranque logró levantar 91 kilogramos en apenas su segundo intento; dentro del envión sumó 111 kilos más para un total de 202. El resultado final le otorgó una presea de bronce, aunque ella misma reconoció que se sintió mermada por la lesión y consideró que en sus mejores condiciones pudo dar un poco más.

La venezolana Genesis Rodríguez dominó la prueba de inicio a fin y se exigió a fondo. En Juegos Olímpicos sin duda será candidata a medalla. Ayer en el Coliseo Mariscal Cáceres de Lima no pudo contener el llanto al recibir su presea dorada y escuchar las notas del himno de su país.

Sinisterra y la propia López Ferrer trataron de darle alcance a la venezolana, pero Genesis una y otra vez elevó más peso. En total completó 212 kilogramos, diez más que la mexicana y a ocho ante la pesista colombiana.

"Se lo dedico a mi familia, a mis papás. Mi hermana recién tiene una bebé y la he visto poco. Va para todo México y Veracruz. Siempre me he sentido orgullosa de mi tierra", comentó en zona mixta la medallista azteca de bronce.

Ferrer se alistará para continuar su camino a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Previo a la cita veraniega del próximo año tendrá eventos internacionales como mundiales, en los que buscará sellar su pasaporte a Tokio, la tierra prometida.