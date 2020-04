Levanta acta Conagua a los contaminadores

Se van a revisar todas las descargas ilegales al Rodhe, ya se programó reunión con autoridades del Estado para hacer el recorrido Carlos Hinojosa Hinojosa, presidente del Módulo III-2

Río Bravo, Tam.- Usuarios de riego del Distrito 026 en reunión Armando Silva Escobedo, jefe de esa demarcación, fueron informados de las acciones que emprende Conagua en torno a diversos temas.

Carlos Hinojosa Hinojosa, quien preside el Módulo III-2, dijo que acudieron a esa junta, presidentes de la III Unidad, en donde se dijo que van dentro de la normalidad los riegos de auxilio, con un avance del 50 por ciento del primer riego de auxilio.

Agregó que se "buscan optimizar y hacer más eficiente el riego, para conservar volumen para el próximo ciclo; además, la gente sigue trabajando con la debida precaución, el personal se va directamente a campo, tiene la indicación de no reunirse, no saludar de mano, cuentan con gel antibacterial" pues "no podemos parar, están en apogeo los riegos, en la máxima demanda", sentenció. Añadió que en torno al ya longevo problema de la contaminación del canal Rodhe por descargas sanitarias e industriales, hubo importantes novedades:

"Se va a hacer reunión con autoridades de Organismo de Cuenca del Río Bravo, Comapa de Reynosa y presidentes de módulo, pues Conagua ya sancionó a empresa que contamina el agua y se revisa, qué empresas están cumpliendo con el tratamiento de las aguas, que cumplan con la Norma Oficial Mexicana (NOM), ya se hizo el acta administrativa para sancionar a la empresa", reveló Hinojosa Hinojosa.

"Se van a revisar todas las descargas ilegales al Rodhe, ya se programó reunión con autoridades del Estado para hacer el recorrido", una vez que pase la emergencia nacional por el COVID-19.