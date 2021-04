Leucemia, el cáncer infantil más común

Ciudad Victoria, Tam.- La leucemia es la modalidad de cáncer infantil más común con un 80 por ciento de frecuencia en menores de 18 años a nivel mundial, de los cuales el 20 por ciento no logra superar la mortal enfermedad, esto lo confesó la presidente honoraria de ´Voluntad contra el Cáncer ´ AC, la señora Balbina Pastor Paz.

Destacó que el cáncer infantil cuenta con muchas posibilidades de superación en el caso de que este sea detectado en sus fases tempranas, a pesar de esto, indicó que actualmente sobreviven más de 900 pacientes de los cuatro mil que han sido atendidos por la asociación civil desde 1992, no obstante, esta obtuvo su registro oficial hasta 1993.

"El día que descubramos el origen del cáncer obviamente se va a acabar porque ya se va a estar trabajando en una vacuna o un tratamiento más eficaz", recordó que en el último año se registró un incremento del 300 por ciento en el costo de los tratamientos contra el cáncer, esto debido a que los laboratorios nacionales dejaron de producir los medicamentos por lo cual, dependencias sanitarias como asociaciones civiles como ´Voluntad contra el Cáncer´ han debido recurrir a la importación de estos.

A pesar del desabasto de por lo menos cuatro claves de medicamentos, dijo que ninguno de los 43 pacientes que son atendidos en el Hospital Infantil Tamaulipas, y auspiciados por la propia AC, no han dejado de recibir sus tratamientos "aquí en este hospital no ha sucedido eso, sí sale la respuesta a veces del hospital es que no hay y la tarea de ´Voluntad´ es que sí halla, nos damos a la tarea de conseguir la medicina y que los niños la tengan".