Lesiones en el Tri han cambiado planes de Osorio

Las lesiones han sido uno de los principales rivales del Tri previo a la Copa del Mundo porque han obligado a cambiar los planes que ya se tenían y algunos que vienen, comenzando por el juego ante Alemania, dice el técnico Juan Carlos Osorio.

"Tengo documentos de abril 5 y 7, y ya tenía básicamente decidido el once contra Alemania, y por los lesionados hay cuatro más de consideración, entonces obviamente que no puedo engañar a nadie y decir que no ha cambiado para nada, ha cambiado y mucho", dijo el entrenador colombiano.

Ahora, el cuerpo técnico tuvo que modificar también los planes antes de viajar a Europa teniendo en cuenta las lesiones de Andrés Guardado, Diego Reyes y Héctor Moreno, y se verá obligado a comprar más boletos de avión pese a que la lista definitiva se entrega el 4 de junio.

"La idea es llevar dos jugadores más (a Dinamarca), precisamente por el tema de los lesionados, nadie puede garantizar con certeza que van a estar, por lo menos en el mejor escenario, los tres", aseguró Osorio.

El colombiano afirmó también que tiene dudas sobre quiénes deben alinear ante Escocia precisamente por el temor a perder más jugadores, y se refirió en particular al caso de Hirving Lozano, a quien no quiso arriesgar ante Gales y no considera pertinente arriesgar en partidos en que no se juega mucho, como el de mañana ante Escocia.