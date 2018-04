Lesionan esquirlas a mujer tras proteger a su hijo de balacera

Monterrey, México.

La madre de familia supuestamente protegió con su cuerpo a un hijo, menor de edad, informó una fuente de la Policía Militar.



El vocero señaló que la acción de la madre de familia evitó que su hijo, de quien no se reveló su nombre ni edad, saliera ileso.



Alrededor de las 1:30 horas se reportaron detonaciones de arma de fuego en el área las escalinatas, en la parte alta del sector.



Al lugar arribaron policías estatales y elementos de la Policía Militar, quienes dejaron sus unidades en el cruce de Garantías y Artículo 30.



Tras subir a pie unos 200 hasta la parte alta de la colonia, los uniformados ya no encontraron a los responsables de la balacera.



Sin embargo, antes de retirarse fueron alertados por una mujer, quien les pidió ayuda para ser atendida, por lo que solicitaron el apoyo de los socorristas de la Cruz Roja.



La víctima, de 26 años, de quien no se proporcionó su nombre, resultó con heridas en la espalda y la pierna izquierda, todas causadas por esquirlas.



Cuando era atendida, la mujer dijo que escuchó varios balazos frente a su casa.



Indicó que ante el temor de que su hijo resultará herido, lo tomó en sus brazos para protegerlo.



Su instinto no le falló, agregó, porque segundos después unas esquirlas la lesionaron.



Tras ser atendida, la víctima fue trasladada al Hospital Universitario.