Les va mejor sin Televisa

Ciudad de México

En 2017, después de que sus exclusividades terminaron, Patricia Reyes Spíndola, Otto Sirgo, Silvia Mariscal, Raquel Pankowsky y Azela Robinson crearon Talento Libre Latino, colectivo con el que dieron a conocer que eran actores disponibles para trabajar con otras empresas.



A DOS AÑOS

A casi dos años de separar sus caminos de la llamada Fábrica de sueños, dicen que eso fue lo mejor que pudo pasarles: sí tienen que hacer castings pero ahora ganan mejor y tienen la posibilidad de hacer otros papeles, como señala Patricia Reyes Spíndola.

"Todos estamos trabajando. Otto acaba de terminar dos temporadas de teatro, yo estoy haciendo un proyecto en Telemundo, acabo de participar en 'La reina del sur' y en 'Atrapada' (Imagen). Somos amigos y seguimos trabajando. La verdad es que estamos contentos porque hemos tenido más oportunidades, mejores pagadas"

Otto ha seguido colaborando con Televisa en series como "Ringo", pero también en proyectos como "Enemigo íntimo" (de Telemundo), y es parte del elenco de la serie "Prisionero 1" (también de la cadena hispana en Estados Unidos) y se sumó al elenco de la serie "Claramente", de la plataforma Claro Video. "A raíz de que salí de Televisa no he parado", dice el actor, quien confiesa que sus últimos cuatro años de exclusividad fueron un poco tortuosos.

DECEPCIONANTE

"Fue decepcionante porque hacía otro tipo de cosas, a los actores no nos daban papeles pese a nuestra trayectoria, empecé a hacer personajes que no quería o no me gustaban pero no podía buscar en otra parte, necesitaba que me dejaran".

Tocar puertas de nuevo. Como parte de sus exclusividades, los actores eran asignados directamente a proyectos pero ahora hacer casting es indispensable.

"Me sentí muy raro en el primer proyecto fuera de Televisa para el que hice casting, muy extraño, hasta un poco sacado de onda, pero cuando vi que rindió frutos y que lo que tenía

que hacer era ganarme el personaje demostrando mi calidad de actor ya no me preocupó, cuando me llaman para un casting me encanta, no he ganado todos, pero en otros yo fui el elegido", dice Otto.

Silvia Mariscal también se siente plena con este giro.

UN NUEVO MUNDO

Ha sido como entrar a un nuevo mundo, esto no hubiera pasado

hace 10 años que había solo dos televisoras; estábamos cómodamente instalados en un gueto pero era una cápsula que nos aislaba".

La actriz se dice especialmente contenta porque ha hecho teatro, participó en la serie de José José y es parte del elenco de "Claramente", que se transmitirá en septiembre.

En su experiencia, mientras fue exclusiva nunca tuvo que hacer algún proyecto que no le gustara. "En cuanto a lo económico, realmente es mucho mejor afuera".

Para Azela Robinson (quien actúa en "Falsa identidad", de Telemundo) el cambio es claro:

"Hay más ofertas que antes, desde que terminé mi contrato he trabajado en dos empresas más pero siempre vuelvo feliz a Televisa porque amo a la gente con la que he convivido 21 años".

1/ 5

2/ 5

3/ 5

4/ 5

5/ 5