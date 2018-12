Les preocupa más su reputación

Michigan, Estados Unidos.

El fiscal especial Bill Forsyth publicó un informe en el que acusó a la escuela de luchar contra la divulgación de algunos documentos importantes y de publicar otros que eran "irrelevantes". Aseveró que esas acciones entorpecieron la investigación.



"Su preocupación más grande era la reputación de la universidad", dijo Forsyth en una conferencia de prensa que fue transmitida en vivo.



"Sólo digan lo que ocurrió aquí", comentó. "Creo que podrían divulgar algo de esto sin violar el secreto profesional".



Las autoridades de la universidad no han contestado correos electrónicos en busca de comentarios al respecto.



Cientos de mujeres y niñas, la mayoría de ella gimnastas, acusaron a Nassar de haberlas manoseado cuando las atendía durante el tiempo que trabajó para la universidad y en la Federación de Gimnasia de Estados Unidos (USA Gymnastics). Nassar cumple una larga condena en prisión por posesión de pornografía infantil y cargos de abuso sexual.



Forsyth y su equipo de fiscales e investigadores han presentado cargos criminales contra cinco personas, entre ellas la ex presidenta de la universidad Lou Anna Simon. Fue acusada el mes pasado de mentirle a la policía durante una investigación. Uno de los abogados ha dicho que los cargos son infundados.



La portavoz de la universidad Emily Guerrant dijo en un comunicado que la institución está "extremadamente arrepentida" de que Nassar "lastimó a tantas personas" y que está trabajando para cambiar su cultura. Apuntó que el reporte de Forsyth no realiza ninguna acusación criminal nueva.