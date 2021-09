Les pega el virus

"La secuela nos quedó a todos como familia porque mi mamá falleció en ese proceso, era la que no tenía nada que ver (con la banda) y no nos imaginamos que se iba a ir, sí ha sido muy extraño, muy fuerte, muy triste porque no tiene mucho tiempo y todavía seguimos con la idea de que va a regresar, que anda por ahí, se fue y viene, tiene como 3, 4 meses, esa es una secuela espiritual y emocional con la que hemos estado lidiando.

"Pero vamos a hacerle un homenaje más adelante con un disco que vamos a hacer para el año que viene con su nombre y canciones dedicadas a ella y a todas las personas que han fallecido por Covid; que en el caso de secuelas físicas, ´Chipo´ bajó de volumen, como que te haces más chiquito, ´Ranas´ enflacó muchísimo", dijo el vocalista.

Los intérpretes de "El Esqueleto" se preparan para regresar a los escenarios de la CDMX con un show en el Teatro de la Ciudad el 30 de octubre, en donde presentarán el material Ahí Vienen las Brujas.

"Tenemos mucha energía lista para aventar para arriba, estamos preparando un show diferente, estamos canalizando todo para desarrollar un espectáculo nuevo y más concentrado y minimalista que los otros shows, eso no significa que será sin sorpresas, utilizaremos las tecnologías actuales", agregó.