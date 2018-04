Les pedirán propuestas ante desapariciones

Pedirán a los candidatos de los diferentes partidos una reunión para que hablen de sus propuestas en el tema de las desapariciones, sobre todo para poner freno a este problema que se vive en el país.

Giovanni Barrios Moreno, presidente del colectivo Justicia Tamaulipas, comentó que es indispensable que los candidatos tengan presente lo que pasa en nuestro Estado y sobre todo se trabaje para disminuir las desapariciones.

"Estamos convocando a los candidatos a la alcaldía, diputaciones federales y senadurías de tener una reunión con ellos para que nos digan que propuestas tienen sobre el tema de víctimas, de desapariciones", dijo.

Pese a que hay confianza en las autoridades para buscar a los desaparecidos, es importante que se cuente con un proyecto, sobre todo para que más familias dejen de estar buscando a sus seres queridos.

"Los felicitamos por las acciones para buscar a los desparecidos, pero no hay ninguna acción en todo el estado y nación para prevenir este delito, si no lo frenamos seguiremos buscando, es para dejar de seguir buscando gente nueva", expresó.

YA DOS DICEN QUE Sí

Por el momento hay respuesta de dos candidatos, y esperan que los demás también se sumen y no importa que no tengan propuesta.

"No importa si no tienen propuestas, escucha la de nosotros, tenemos que dar un programa o un proyecto, propuesta, para disminuir o frenar el delito a nivel nacional, ya que no se cuenta con ninguna propuesta para hacerlo, algunos de ellos van a ganar y queremos que se lleven la propuesta y se comprometan a trabajar", apuntó.





PESQUISA

35 mil cuerpos en los que se buscan coincidencias con familias de desaparecidos.