Les llueve sobre mojado...

La pandemia no ha dado tregua en Reynosa, encabezando los casos confirmados en el Estado y ahora las familias, enfrentan otros problema con la tormenta tropical, Hanna, que prevén deje lluvias intensas en la frontera norte que puede provocar inundaciones.

Reynosa ya rebasó los 3 mil 67 casos de Covid-19, el cierre de negocios ha ahogado la economia de la frontera, hay desempleo y además de la crisis sanitaria, enfermos en casa y en hospitales que dan la batalla al nuevo virus.

En la ciudad van 3341 defunciones hasta el reporte de este viernes por la tarde, pero ahora las familias de las zonas de riesgo principalmente y que viven cerca de calicheras, río Bravo o zonas bajas, enfrentan el riesgo de inundaciones.

TEMEN INUNDACIONES

Comerciantes, empresarios y ciudadanos en general, señalan que llueve sobre mojado, porque todavía no se sale de la pandemia y ya se enfrenta otro riesgo que esperan que no genere caos.

"Mi casa de inunda porque vivo aquí cerca del dren el Anhelo, tengo que estar al pendiente y que vamos hacer ahorita que debemos estar encerrados por la pandemia", expreso Valentina Saenz, residente de la colonia Del Valle.

"Es algo que estamos viviendo con la pandemia, todo nos está afectando, yo antes tenía buena venta y nos ha afectado mucho, la gente no sale igual y no tenemos la misma venta, pero no estamos vendiendo ni 100 pesos y tengo que salir todos los días porque si no trabajo no como por la necesidad", dijo Angelica Jerez, de la colonia Puerta Grande, vendedora de dulces.