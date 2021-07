Les llueve sobre el desastre

Un héroe olvidado: Juan Antonio Martínez Contreras, tras su valiosa labor de apoyo con el huracán "Hanna", perdió todo y nadie apoyó.

Juan Antonio Martínez Contreras se convirtió en el héroe de muchos vecinos suyos en la colonia Ampliación Lázaro Cárdenas a quienes auxilió durante la emergencia por las lluvias inundaciones del huracán "Hanna" que impactó a la ciudad de Reynosa el pasado 26 de julio.

Durante las lluvias y desbordamiento de la Laguna "La Escondida", Juan Antonio ayudó a sus vecinos a ponerse en resguardo y prevenir el peligro de las inundaciones.

Empero, durante la contingencia meteorológica, perdió la mayoría de las pertenencias de su vivienda y desde entonces ha pasado el apremio de la necesidad.

"En mi casa se mojó todo, los muebles, cama y enseres electrodomésticos, lo mismo en la casa de mi madre que esta junto, han venido a pedirnos registro y copias de identidad, pero no ha pasado de eso, no me han ayudado.

Las lluvias de los últimos días, nuevamente causaron perjuicios patrimoniales en la vivienda que comparte con su madre, y aun con la celebridad y estatus de héroe que alcanzó en la contingencia del año pasado, hoy se encuentra en el olvido.

La ayuda oficial de gobierno prometida y anunciada mediante censos y registros de indemnización, simplemente no llegaron.

DAMNIFICADOS

Don Hermelindo Cruz, residente de la calle Yeseros en la colonia Santa Cruz, perdió parcialmente su casa con las lluvias del sábado 15 de mayo.

EL MAÑANA hizo eco de su situación lamentable, al colapsar el techo de su casa con las lluvias y perder la mayor parte de su mobiliario, no apenas terminaba de efectuar el recuento de daños, cuando las lluvias de este miércoles terminaron por acabar con todo.

La tormenta terminó por dañar lo poco rescatable de las lluvias de unos días antes, dentro de la vivienda se acumuló mucha agua y hoy en definitiva ha perdido todo.

Laura Icela, sobrina de Don Hermenegildo, anunció que para ayudar a que pueda recuperar sus bienes perdidos este fin de semana se realizará la venta de tamales para recaudar recursos económicos para su causa.

Así transcurren los días después de la tormenta, en donde nada vence el temple de las familias que al obscurecer y nublarse los cielos de Reynosa, saben y están dispuestos a luchar sin rendirse jamás. Aun cuando los discursos de políticos y funcionarios suelen colocarlos a ellos como prioridad.

Llueve sobre mojado en lo que quedó de la casa de Don Hermenegildo Cruz, en tres días de la misma semana.