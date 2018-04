Les leen la cartilla a fans mexicanos para Mundial

Varios aficionados tricolores han dado la nota en anteriores competencias por agredir a personas como en Brasil 2014, orinar y apagar el Fuego Eterno en Francia en 1998 u otros actos de este estilo.

Por ello, se pide siempre portar el Fan ID, además llevar siempre el pasaporte.



Entre las recomendaciones, se pide que no se insulte a los jugadores, luego del polémico "Eeehhh p..." que le ha costado varias multas a la FMF.



Además también sugieren abstenerse de fumar en lugares públicos o beber en la vía pública.



Estas son parte de las recomendaciones emitidas por la Embajada:



- Durante los partidos no grites ni insultes a los jugadores, no utilices palabras altisonantes.



- Está prohibido tomar bebidas alcohólicas en la vía pública; únicamente podrás hacerlo en negocios debidamente establecidos y si eres mayor de 18 años.



- Las agresiones a la dignidad sexual son castigadas con cárcel.



- La posesión, uso, venta o tráfico de estupefacientes son delitos castigados con prisión (entre 5 y 25 años).



- Está prohibido fumar en lugares públicos como hoteles, restaurantes y estaciones de transporte público.



- Las manifestaciones públicas relativas a la diversidad sexual y de género son sancionadas.



- Las expresiones de afecto entre parejas del mismo sexo en público no son generalmente aceptadas y pueden dar lugar a agresiones físicas o verbales.



- Se considera una infracción el uso de banderas extranjeras en plazas públicas o frente a oficinas de gobierno. Esto es generalmente sancionado con la confiscación de las banderas e, incluso, detención.