Les hackean cuentas

Livia Brito y Mayrín Villanueva fueron víctimas de los hackers durante este fin de semana.

Las actrices compartieron en redes sociales y entrevistas, que expertos en el ciberespacio les quitaron los derechos sobre sus cuentas.

En el caso de la esposa de Lalo Santamarina, el problema fue en su cuenta de Facebook y gracias a unos fans se percató de lo sucedido, ya que estaban pidiendo lana para supuestamente ayudar a gente necesitada.

"Me di cuenta hace ratito porque me mando un fan un mensaje preguntando qué era lo que iba a hacer porque estaban muy interesados. Quiero que sepan que yo no estoy pidiendo dinero, lo que aparece en Facebook es totalmente falso", dijo en entrevista para Las Estrellas.

Por otra parte, la cubana que ha estado en medio del escándalo por agredir a un paparazzi subió un video donde explica que le hackearon una de sus cuentas en redes (livitips).