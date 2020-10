Les habían advertido…

El cantante Julio Preciado le aconsejó hace un par de años a su colega y amigo Lorenzo Méndez, que evaluara la decisión de casarse con Chiquis Rivera.

“Hace dos años, cuando me comentó Lorenzo que andaba con ella, le dije, ‘hijo, fíjate bien’. Es más, le dije, ‘si te casas, hasta tu padrino soy’, pero primero, piénsala bien.

“No vas a durar, le dije, pero a uno no le entran las palabras y consejos de la gente cuando está enamorado, o cree estar enamorado”, así lo manifestó el músico de 53 años a un programa de espectáculos en Estados Unidos.

Preciado consideró poco cortés, por parte de Chiquis Rivera, exhibirse con otra persona cuando aún no está divorciada de Méndez.

“Se me hace muy poco cortés de parte de su todavía esposa, andarse besuqueando con otra persona, cuando hace un mes todavía estaban durmiendo juntos. No es que me asuste, no es que me espante, pero creo que es un mal momento para hacerlo. A Lorenzo le mando un fuerte abrazo y como siempre, sabe que cuenta conmigo”, aseveró.

Chiquis y Lorenzo se casaron el 29 de junio del año pasado.

Hace unas semanas desataron polémica tras anunciar su separación definitiva, el 17 de septiembre.

Finalmente, Rivera interpuso la demanda de divorcio el día 19 de este mes.

En tanto, la cantante disfruta de su nuevo romance con el empresario Jorge Cueva, apodado “Mr. Tempo”.